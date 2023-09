Gala Dragões de Ouro marcada para a véspera do clássico com o Benfica

O FC Porto anunciou esta segunda-feira que a edição 2023 da gala Dragões de Ouro realiza-se na próxima quinta-feira, dia em que o clube celebra o 130.º aniversário.A 36.ª edição da cerimónia que visa premiar as instituições e personalidades que mais se destacaram nos últimos meses ao serviço dos dragões regressa ao Coliseu do Porto e está agendada para as 21h30, altura em que a equipa de futebol já estará em Lisboa, em estágio para o clássico com o Benfica, da 7.ª jornada da Liga, marcada para o dia seguinte.Esta é apenas uma das várias iniciativas feitas com o objetivo de celebrar mais um aniversário do FC Porto, sendo que a primeira está marcada para as 10 horas, junto à Porta 1 do Estádio do Dragão, onde se realizará o habitual hastear da bandeira ao som do hino do clube.