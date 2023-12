Galeno bate Di María e é eleito melhor jogador da 6.ª jornada da Liga dos Campeões

Autor de dois golos e duas assistências na vitória do FC Porto sobre o Shakhtar Donetsk, por 5-3, Wenderson Galeno foi eleito melhor jogador da 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira a UEFA.O avançado luso-brasileiro, de 26 anos, esteve a votação contra Di María, do Benfica, que anotou um golo e uma assistência frente ao RB Salzburgo, Joselu, do Real Madrid, autor de dois golos frente ao Union Berlim e Samuel Lino, do Atlético Madrid, que também marcou um golo e fez uma assistências.Recorde-se que Galeno também marcou presença no melhor onze da mesma jornada, tendo sido o jogador mais pontuado pela UEFA. Além disso, mas ainda tendo em conta a pontuação da fantasy da Champions, o avançado portista foi o segundo jogador mais pontuado de toda a fase de grupos, apenas atrás de Erling Haaland, do Manchester City.