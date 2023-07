Galeno enaltece crença e faz promessa de olho no Benfica: «Vamos entrar com tudo»

Titular no empate do FC Porto diante do Rayo Vallecano , Galeno enalteceu a crença dos dragões na partida ante os espanhóis, que acabou por permitir chegar ao golo da igualdade já bem para lá dos 90 minutos."Podemos começar a perder, mas vamos dar tudo desde o início. Vamos querer sempre dar o máximo. Agora é descansar, e trabalhar bem. Quem não faz acaba por sofrer. Podíamos ter feito três ou quatro golos e sair com a vitória, mas estamos de parabéns, estamos a trabalhar e focados para a época que vem pela frente, vamos conquistar muitas coisas. Trabalhamos bem para não sofrer contra qualquer adversário. Vamos consertar os nossos erros e tenho a certeza que vamos conseguir os nossos objectivos", comentou o avançado, em declarações à SportTV.Para lá da análise ao jogo, o brasileiro abordou ainda a chegada de Nico González: "O Nico, ainda não tivemos contacto, mas vamos acolhê-lo bem, como o Navarro. O Navarro está concentrado no que o treinador tem pedido e tenho a certeza que vai marcar muitos golos."Já sobre a Supertaça, diante do Benfica, Galeno deixou uma promessa. "Vamos entrar com tudo. Estamos todos focados para esse jogo, vamos trabalhar atá ao jogo e vamos tentar sair com o titulo de lá."No plano individual, o brasileiro de 25 anos adianta os seus objetivos... que são coletivos. "Na época passada podia ter feito mais golos, esta época vou dar tudo de mim e ajudar o FC Porto a ganhar jogos e títulos. Ganhámos três títulos, mas não conseguimos o mais importante. Para esta época temos de ganhar os quatro títulos e não podemos facilitar como na época passada. Vamos entrar todos concentrados. A equipa não mudou muito, estamos todos focados no que o treinador pediu."