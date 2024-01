Galeno fez história contra o Sp. Braga e não quer ficar por aqui: «Espero fazer mais 100, 200, 300 jogos...»

Galeno completou, na vitória sobre o Sp. Braga, por 2-0, no Dragão , o seu jogo número 100 pelo FC Porto."Significa muito. Atingir estas marcas é o sonho de todos. E fazer 100 jogos com uma vitória foi muito importante. Espero dar continuidade ao meu trabalho e fazer mais 100, 200, 300 jogos com a camisola do FC Porto, que isso é muito importante para mim", sublinhou o luso-brasileiro em declarações à comunicação do FC Porto.Agora, faltam-lhe 16 para superar os 115 que fez pelo Sp. Braga e o FC Porto passar a ser a equipa que mais vezes representou na carreira. Olhando para trás, há um jogo de azul e branco que Galeno jamais esquecerá."Todos os jogos são para mim especiais, mas eu vou escolher o jogo com o Tondela, no qual marquei o meu primeiro golo no Dragão. Foi muito especial para mim. Sei que todos os golos que faço no Dragão são especiais, mas esse tem uma marca diferente. Quero ficar com esse e quero ter outros golos também para marcar na história com esta camisola", desejou o avançado.Por falar em golos, leva 23 pelos dragões, contra os 24 que assinou pelos arsenalistas, e Galeno nem pestaneja na hora de escolher o que mais lhe encheu as medidas."O mais bonito foi contra o Bayer Leverkusen, o primeiro golo lá (na Alemanha, para a Liga dos Campeões de 2022/23, assistido por Diogo Costa). Foi um grande golo. Espero estar aqui e fazer mais golos bonitos, que isso é muito importante para um jogador", rematou o avançado.