Galeno: «Gosto de ir para a frente e é isso que vou tentar fazer sempre»

Autor de dois golos e de duas assistências, Galeno foi naturalmente o homem do jogo no FC Porto-Shakhtar Donetsk e, no final da partida, desvalorizou os registos individuais e optou por focar no coletivo."Faço o meu trabalho. Preparo-me bem para todos os jogos, aconteceu de fazer dois golos ao Shakhtar aqui e outros dois lá. Estou muito feliz por ter ajudado a equipa porque merecemos este apuramento", comentou, à DAZN.Galeno explicou ainda a sua forma de jogar e a vida que dá ao jogo. "Treino para acelerar. Não gosto de jogar para trás. Gosto de ir para a frente e é isso que vou tentar fazer sempre e com a ajuda dos adeptos ainda fico mais empolgado."A fechar, um olhar aos possíveis oponentes nos 'oitavos' da Champions... sem medo de ninguém. "A equipa que vier vamos defrontar de igual para igual. Agora é comemorar bem e pensar já no jogo de segunda-feira porque vai ser uma batalha muito forte."