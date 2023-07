Galeno: «O que importa é sermos campeões nacionais»

Galeno apresentou-se com a motivação em alta no primeiro dia de trabalho dos dragões no estágio no Algarve. O extremo, de 25 anos, não tem dúvidas que a conquista do título nacional é o objetivo principal para a nova época."Só pensamos nisso. O que importa é sermos campeões nacionais, garanto que daremos o melhor em cada jogo e que entraremos com tudo", destacou o luso-brasileiro, em declarações aos meios de comunicação do FC Porto, acreditando que o conhecimento que os jogadores têm entre si pode ajudar ao êxito: "Todos nos conhecemos bem e queremos dar continuidade ao trabalho da época passada. Acredito que juntos seremos felizes."Pela parte que lhe toca, o extremo garante estar a trabalhar com a máxima dedicação para ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos."Vou tentar fazer o meu melhor e trabalhar forte para fazer uma grande época, melhor do que a passada. Estou certo de que vou ajudar o FC Porto a conseguir vitórias e títulos, porque são esses os nossos objetivos", referiu Galeno, lembrando que cada um no grupo acrescenta algo em benefício da equipa, sejam os mais experientes ou os jovens: "Cada um de nós tem a sua experiência, aprendemos todos uns com os outros e os que já cá estavam vão ajudar os que subiram agora. Estou certo de que cada um dará o seu melhor."Relativamente ao estágio, Galeno tem as maiores expectativas, lembrando que é preciso trabalhar com empenho para entrar bem na época oficial."As expectativas são boas. Vejo o grupo todo concentrado para fazer uma grande época. Vamos trabalhar forte, porque não viemos aqui para passear, estamos cá para preparar bem a temporada e tenho a certeza de que faremos uma boa época. "Quem não sentir dores não está a treinar bem. Por isso digo que estamos a trabalhar forte e tenho a certeza de que quando a época começar estaremos prontos para os grandes jogos que aí vêm", rematou.