Galeno, Otávio e Wendell na equipa da semana da Champions League

Galeno tem a companhia de Otávio e Wendell na equipa Fantasy da Champions League, referente a esta semana. Galeno é o mais pontuado do onze, com 12 pontos, seguindo-se o seu companheiro Otávio, com 10. Quanto a Wendell, ficou com 7 pontos.Eis a equipa completa: Yann Sommer (Inter Milão); Molina (Atlético Madrid), De Vrij (Inter Milão), Bastoni, (Inter Milão), Otávio (FC Porto), Wendell (FC Porto), Joey Veerman (PSV Eindhoven), Galeno (FC Porto), Marko Arnautovic (Inter Milão), Lewandowski (Barcelona) e Osimhen (Nápoles).Refira-se que Galeno, para além estar nomeado para autor do Golo da Semana, também está nomeado para Jogador da Semana da Champions.