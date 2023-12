Galeno repete distinção na Champions

Wenderson Galeno é repetente na... distinção. Tal como na época passada, também nesta o avançado do FC Porto integrou o melhor onze da fase de grupos da Liga dos Campeões. Desta vez, o luso-brasileiro foi o único representante de um clube português neste reconhecimento, enquanto no ano passado teve a companhia do colega de equipa Diogo Costa e do rival Grimaldo, então ao serviço do Benfica.

Este onze é eleito com base nos pontos acumulados na ‘Fantasy Football’ da prova em questão e o extremo do FC Porto foi mesmo o jogador mais pontuado (51), seguido de perto por Bellingham (50). Apesar de Galeno ser o único representante de um clube luso, a verdade é que há um internacional português na equipa ideal, no caso João Cancelo, do Barcelona, que até foi adversário do FC Porto no grupo H.

O melhor onze, em 3x5x2, foi assim formado: Gregor Kobel (Borussia Dortmund); João Cancelo (Barcelona), Hummels (Borussia Dortmund) e Aihen Muñoz (Real Sociedad); Saka (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Bellingham (Real Madrid), Brais Méndez (Real Sociedad) e Galeno (FC Porto); Harry Kane (Bayern Munique) e Gabriel Jesus (Arsenal).