Galeno: «Tenho a certeza de que vai ser uma grande noite» 

À procura de voltar a mostrar a sua melhor versão numa competição em que já demonstrou ser letal à frente da baliza adversária, Galeno foi o escolhido para fazer o lançamento do encontro com o Barcelona, marcado para esta terça-feira, alusivo à 5.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. Ciente das dificuldades em perspetiva, Galeno mostra-se otimista num bom desfecho."Sabemos que o jogo não vai ser fácil. Já jogámos com eles em casa e vamos tentar passar para dentro de campo o que fizemos nesse encontro e tentar fazer um grande jogo. Não vai ser fácil, mas vamos tentar sair daqui com a vitória. Tenho a certeza de que vai ser uma grande noite", disse o extremo, garantindo que jogar em Montjuic e não no Camp Nou "não muda nada": "Onde formos jogar, vamos dar o máximo. Amanhã vai ser uma grande noite e tenho a certeza de que se fosse em Camp Nou seria igual. Se fosse em Camp Nou ia ser especial para muitos que sonham jogar lá, mas amanhã vai ser igual."Realçando a boa exibição protagonizada no Dragão, Galeno não fugiu à necessidade de a equipa ser mais eficaz. "Vamos tentar fazer o que fizemos em casa e até melhorar. Quem não marca acaba por sofrer e amanhã vamos estar todos focados para tentar falhar menos. Fizemos um grande jogo lá, mas precisamos de melhorar mais. Vai ser difícil, mas vamos entrar para dar o nosso melhor. Vai ser uma grande noite para cada um de nós", frisou.Já em relação à diferença entre a sua produção ofensiva na Liga dos Campeões e no campeonato, o atacante reconheceu que a prova milionária se adequa mais ao seu jogo. "[A Liga dos Campeões] é bem diferente do campeonato. Na Liga dos Campeões jogamos de igual para igual. Em Portugal não tenho tanto espaço, tento dar o meu melhor, mas aqui é diferente. Há mais espaço e facilita o meu jogo. Tento sempre dar o meu melhor e amanhã vai ser igual, vou dar o meu máximo para sair daqui com a vitória", explicou.Por fim, Galeno foi novamente questionado sobre uma possível convocatória para a seleção, seja através de Portugal ou do Brasil, mas preferiu não desviar o foco: "Não é o momento de falar disso. Toda a gente sabe do meu trabalho, estou focado no FC Porto e no jogo de amanhã. Já falei o que tinha a falar. Amanhã é um jogo importante, estou focado nisso. Mais à frente veremos."