Garantias bancárias atrasam Jorge Sánchez, dizem holandeses

O jornal holandês 'De Telegraaf' dá conta esta tarde que a transferência de Jorge Sánchez para o FC Porto está apenas presa pela apresentação de garantias bancárias, tendo sido essa a razão que levou o clube de Amesterdão a integrar o mexicano na comitiva para o jogo desta noite diante do Ludogorets, na Bulgária. Segundo a informação do jornal holandês, apesar do acordo já estar fechado entre clube, o Ajax quer ter a certeza de que a verba acordada, em concreto a opção de compra de 4 milhões de euros, poderá ser efetivamente paga pelos dragões.Ainda de acordo com o 'De Telegraaf', o FC Porto pagará a totalidade do salário do lateral-direito mexicano de 25 anos, qualquer coisa como 900 mil euros limpos por temporada, sendo que esta cedência não contará com qualquer taxa de empréstimo, ainda que num primeiro momento o Ajax tenha tentado incluí-la.