Girona interessado em Nico González

Nico González tem sido pouco utilizado no FC Porto, mas, em Espanha, há quem gostasse de contar com o médio ainda esta época. De acordo com o jornal AS, o Girona, surpreendente líder da La Liga, tem Nico González debaixo de olho para a próxima janela do mercado de transferências. A ideia seria colmatar a vaga deixada em aberto pela saída de Oriol Romeu para o Barcelona, no verão.





De recordar que Nico González foi contratado pelo FC Porto precisamente na última janela, a troco de 8,4 milhões de euros. Os culés têm uma opção de recompra sobre o médio de 30 milhões de euros, válida até junho de 2025, e direito a 40 por cento da mais-valia de uma futura transferência do jogador.