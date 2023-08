Gonçalo Borges e o penálti: «Óbvio que Costinha me tocou. Já sabemos como funciona dentro de área»

Gonçalo Borges saltou do banco para ser decisivo na reviravolta do FC Porto em casa do Rio Ave. À Sport TV, o jovem extremo destacou a confiança que vai sentindo em cada vez maior dose e o lance do penálti que deu o momentâneo 1-1, garantindo que foi tocado por Costinha nesse lance.

Entrada:

"Uma vitória complicada, sabemos que é um campo difícil. Estivemos por cima na primeira parte, podíamos ter feito o nosso golinho, mas não aconteceu. Quanto a mim, é verdade, no outro jogo entrei bem, neste também. Entro sempre com a mesma vontade. Tento ser eu mesmo para ajudar os meus colegas como puder. Com golos, assistências, jogadas. Conseguimos a vitória"

Confiança:

"Sinto-me mais confiante, é o segundo ano aqui na equipa A. Sinto-me cada vez a abraçar melhor o que sou e é para isso que trabaloh todos os dias e é para isso que ajudo os colegas como eles me ajudam a mim"

Titularidade

"Não sou eu o treinador. Quando o mister dá uma oportunidade, dou o meu melhor, tento fazer o que me manda. Se jogo de início, entro ou vou para a bancada, continuo com a cabeça em baixo e a trabalhar"

Penálti

"Faz parte do jogo. Disse-me que não me tocou e obviamente que tocou. Já sabemos como funciona dentro de área, quando toca dá sempre para criar alguma coisa. Neste caso, tocou mesmo para cair. Ganhámos o penálti que foi importante na reviravolta"