Gonçalo Borges reforça o Lille

Gonçalo Borges vai reforçar o Lille, confirmou afonte próxima ao processo.O avançado formado no FC Porto sai por empréstimo e os franceses reservam uma cláusula de opção de compra, cujo valor ainda não é conhecido.A aproximação entre as partes foi avançada pelo jornal gaulês 'L'Équipe', confirmando-se assim a informação antecipada pelo nosso jornal a dar conta da abertura do FC Porto para colocar o extremo , de 22 anos.Gonçalo Borges integrou a ficha de jogo do clássico em Alvalade, mas não foi utilizado e, daí para cá, não voltou a estar nas opções de Sérgio Conceição. Ainda assim, integrou os convocados para o dérbi do Bessa, acabando por assistir ao empate (1-1) desde a bancada, uma vez que não foi eleito para a ficha de jogo.Na presente época, o internacional sub-21 português participou em 14 jogos e fez duas assistências.O Lille é 5.º classificado do campeonato francês e segue em prova na Conference League.