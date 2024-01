Gripe mantém Cláudio Ramos afastado do treino

Cláudio Ramos já tinha falhado o dérbi contra o Boavista, no Bessa, devido a gripe, mas esta segunda-feira o seu nome veio incluído no boletim clínico divulgado pelos dragões, após o derradeiro ensaio para o jogo de amanhã, no terreno do Estoril, para a Taça de Portugal."Cláudio Ramos, com uma síndrome gripal, juntou-se a Marcano (tratamento) no lote de indisponíveis", informa os dragões. Assim sendo, o guarda-redes será baixa numa prova em que costuma ser o habitual titular.Diogo Costa, Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro são as alternativas de Sérgio Conceição para a baliza, caso se confirme que Cláudio Ramos não é opção frente aos canarinhos.