Grujic convocado para a seleção da Sérvia

O médio Marko Grujic, que atua no FC Porto, integrou esta sexta-feira a convocatória da seleção da Sérvia para os compromissos perante Hungria e Lituânia, do Grupo G de qualificação para o Euro'2024.

O centrocampista, de 27 anos, mereceu mais uma vez a confiança do técnico Dragan Stojkovic para a receção aos magiares, na quinta-feira, em Belgrado, e a visita aos bálticos, três dias mais tarde, em Kaunas, alusivas à quarta e quinta rondas da 'poule'.

Além de Marko Grujic, que soma 23 internacionalizações, a lista de 26 eleitos tem oito nomes com passagens prévias pelo futebol português, casos de Stefan Mitrovic, Andrija Zivkovic, Nemanja Radonjic, Filip Djuricic e Luka Jovic, que chegaram a estar vinculados ao Benfica, de Nemanja Gudelj (ex-Sporting), de Srdan Babic (ex-Famalicão) e de Uros Racic, que jogou no Sp. Braga em 2022/23, após ter representado o Famalicão.

Líder do Grupo G, com os mesmos sete pontos da Hungria, a Sérvia tenta uma inédita presença desde a sua independência no Europeu, que decorrerá entre junho e julho de 2024, na Alemanha, após ter participado cinco vezes quando fazia parte da Jugoslávia.