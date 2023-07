Grujic: «Quero fazer a minha melhor época no FC Porto e por isso comecei a trabalhar antes»

Marko Grujic está a postos para fazer a sua melhor época ao serviço do FC Porto. O médio internacional sérvio, de 27 anos, garantiu antes de mais um dia de trabalho da equipa, Vale do Garrão, no Algarve, que a equipa "dar tudo para conquistar todos os títulos possíveis"."Quero dar mais pelo nosso clube e vou trabalhar para isso. Quero fazer a minha melhor época no FC Porto e é por isso que comecei a trabalhar umas semanas antes. Este ano é muito importante para mim e para o clube também", explicou o jogador, que inicia a sua quarta temporada no Dragão, citado pelo site dos azuis e brancos.O primeiro objetivo é a Supertaça, diante do Benfica. "É muito importante para nós e vale um título, por isso é que estamos a trabalhar forte. Temos os nossos objetivos e sabemos que temos de melhorar no campeonato, pois é sempre o nosso principal objetivo. Vamos dar tudo para conquistarmos todos os títulos possíveis."E acrescentou, sempre com grande otimismo: "Temos todas as condições para fazer uma boa pré-época, para trabalhar bem e para fazer melhor a cada dia. Queremos fazer uma grande época."