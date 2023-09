Gui Guedes confirmado como reforço do FC Porto B

Está confirmada a contratação de Gui Guedes para a equipa B do FC Porto. O médio, de 21 anos, chega cedido pelo Almería até ao final da temporada, regressando assim a Portugal onde fez toda a formação no V. Guimarães. Os dragões salvaguardam uma opção de compra."É um orgulho. Representar este grande clube faz-me ficar muito satisfeito e é fruto do meu trabalho. Estou muito feliz. Vou empenhar-me ao máximo e entregar-me ao máximo, são duas qualidades que tenho. É um prazer enorme trabalhar com um treinador que já foi jogador, certamente percebe bem os jogadores e é um orgulho estar aqui", referiu Gui Guedes, ele que no verão passado deixou o Vitória rumo a Almería a troco de 3 milhões de euros.No FC Porto, o médio não esconde que, apesar de começar pela equipa B, sonha chegar mais alto. "Agora que estou no Dragão, adorava estrear-me aqui. Jogar na Seleção Nacional também é sempre o objetivo para qualquer jogador português. No que depender de mim, vou trabalhar ao máximo para poder jogar neste estádio", prometeu.