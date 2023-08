Gustavo Lacerda é reforço dos sub-19 do FC Porto: «Sinto-me muito honrado»

Gustavo Lacerda reforça os Sub-19 ??



O FC Porto anunciou esta terça-feira a contratação de Gustavo Lacerda, que chega proveniente do Mirassol, da segunda divisão do Brasil, sem informar mais detalhes sobre a duração do contrato.Aos meios de comunicação do clube azul e branco, o guarda-redes de 18 anos mostrou-se entusiasmado com o novo desafio na carreira: "Sinto-me muito honrado. Quero agradecer a Deus por estar aqui e dizer que estou muito feliz por estar num clube como o FC Porto. Estou muito grato pelo que está a acontecer na minha vida."Gustavo Lacerda não escondeu ainda a ambição de chegar à equipa principal dos dragões. "A curto prazo, quero adaptar-me o mais rapidamente possível e jogar para, se Deus quiser, trazer muitos títulos para o FC Porto. Jogar neste estádio seria um sonho com certeza", atirou.Ao serviço dos sub-20 do Mirassol, onde chegou em 2021, o guardião fez 16 jogos esta temporada.