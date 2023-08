Holandeses falam em negociações para o regresso de Francisco Conceição ao FC Porto

A revista holandesa 'Voetbal International' dá conta de que o FC Porto estará em negociações com o Ajax para o regresso de Francisco Conceição à Invicta. De acordo com a informação, o jovem extremo está aberto a um retorno ao seu clube de formação e o Ajax até vê com bons olhos essa possibilidade - já que o jogador não terá espaço esta temporada -, mas tudo depende da proposta que os dragões coloquem em cima da mesa. Ao que tudo indica, o Ajax pretende vender o jovem de 20 anos ou, então, emprestá-lo com opção de compra.Francisco Conceição, refira-se, trocou o FC Porto pela equipa de Amesterdão no início da temporada passada, a troco de 5 milhões de euros, mas a primeira época na Holanda foi tudo menos positiva: atuou em 28 jogos, foi titular em 6 deles, tendo marcado um golo.