Imprensa francesa avança que o PSG reiniciou conversações com Sérgio Conceição

Depois de as negociações com Julian Nagelsmann não terem avançado, o PSG voltou a abordar Sérgio Conceição, segundo escreve este sábado o jornal 'Le Parisien', uma informação que foi também avançada pela RMC Sport. Os contactos com o treinador do FC Porto foram retomados nas últimas horas, adianta o mesmo diário.O 'Le Parisien' explica que Sérgio Conceição tem uma cláusula de rescisão de 18 milhões de euros. O nome do técnico português já tinha sido associado ao PSG aquando da saída de Mauricio Pochettino do Parque dos Príncipes. O argentino acabou por ser substituído por Christophe Galtier, que também não resistiu muito tempo no banco, apesar de ter garantido a conquista do título francês.O jornal lembra que Sérgio Conceição é representado por Jorge Mendes e que é muito apreciado por Luís Campos, conselheiro de futebol do PSG. O treinador conhece bem a Ligue 1, pois treinou o Nantes em 2016 e 2017.Na lista de possíveis técnicos para o PSG estão também Xabi Alonso e Luis Enrique.