Inter aponta a Taremi como alvo nas próximas janelas do mercado

O Inter não esquece Taremi e considera avançar para negociações pelo avançado do FC Porto já na janela do mercado de inverno ou, caso o jogador não venha a renovar pelos dragões, lutar pela sua contratação como jogador livre no verão de 2024.A informação foi veiculada esta terça-feira pela 'Gazzetta dello Sport', com direito a fotografia do iraniano na 1.ª página da publicação. Face às dificuldades de Arnautovic e Alexis Sánchez para serem opções fiáveis para Simone Inzaghi, a publicação italiana apontar o nome de Taremi "na agenda do diretor desportivo Piero Ausilio"."Taremi poderia ser uma oportunidade, iraniano do FC Porto que esteve a um passo do Milan em agosto e foi um dos nomes considerados pelo Inter também no verão passado, quando ficou claro que o acordo com Lukaku tinha fracassado. Ainda hoje Taremi é popular [no Inter], pelas suas características, experiência internacional e capacidade de adaptação a diferentes tipos de jogos. E ele tem uma peculiaridade, um contrato que expira em junho próximo e nunca foi renovado", escreve o jornal, deixando tudo em aberto para o futuro: "O FC Porto ainda resistiu ao Milan no verão, mas não é certo que consiga fazer o mesmo em janeiro. Talvez dependa também da evolução da equipa portuguesa na Liga dos Campeões. Ou do desejo do atacante de permanecer sem renovar contrato. O Inter está atento à situação."Por fim, a Gazzetta dello Sport indica ainda o nome do albanês Armando Broja, do Chelsea, como um jogador bem visto pelos responsáveis do Inter para reforçar a frente de ataque.