Inter Milão prepara novo ataque por Taremi

?? Inter are still working on deal to sign Mehdi Taremi as free agent in June 2024 — as FC Porto want to keep him in January.



Inter wanted him last summer and they will try to push again for next season.



Priority for January: Tajon Buchanan.@MatteMoretto pic.twitter.com/JyybSCzHGH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023

Com contrato até junho de 2024 com o FC Porto, Mehdi Taremi volta a surgir esta sexta-feira no radar do Inter Milão. O avançado iraniano, de 31 anos, está prestes a entrar nos últimos seis meses de contrato com os dragões e, por isso, poderá chegar a acordo com qualquer clube a partir de janeiro.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Inter Milão, clube que no último mercado de transferências tentou a contratação do internacional pelo Irão, voltará à carga pelo avançado no verão, apesar de a grande prioridade do clube ser o canadiano Tajon Buchanan, ponta-de-lança de 24 anos do Club Brugge.