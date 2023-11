Inter não desarma e continua a apertar o cerco a Taremi

Taremi voltou a ser notícia em Itália e com honra de chamada à capa da Gazzetta dello Sport. Segundo o jornal transalpino, o avançado do FC Porto continua a ser o alvo preferencial do Inter Milão, sendo que o ataque ao iraniano pode ser feito já em janeiro. Tudo vai depender das resposta que derem Arnautovic e Alexis Sánchez até ao Natal.

Ora, ainda de acordo com aquela publicação, Taremi já fez saber à administração portista que não vai renovar o seu contrato. Por isso, a partir de janeiro, já poderá assinar por outro clube e o Inter está disposto a esperar o tempo que for preciso, sendo que a permanência de Taremi no FC Porto até ao fim da época abre-lhe as portas da cidadania portuguesa e isso é algo que facilitará a transferência para Itália.