Internacionais às ordens no treino de hoje

Cumprido um dia de folga, o plantel do FC Porto regressa esta manhã ao Olival, numa sessão que vai anteceder a viagem para o Algarve, que se fará de avião a partir das 18h30. No treino matinal, Sérgio Conceição já vai contar com os jogadores que estiveram ao serviço das respetivas seleções no término da época passada.

Contas feitas, são sete os ‘reforços’ para o treinador, que vai finalmente poder trabalhar com o grupo completo no dia em que terá também início o estágio em terras algarvias. Diogo Costa, Pepe, Zaidu, Eustáquio, Grujic, Otávio e Taremi serão as novidades pela manhã no Olival, juntando-se a um grupo que na semana passada contou com a presença de alguns elementos da equipa B.





Uma das dúvidas para desfazer à tarde é se Sérgio Conceição vai chamar para o estágio algum dos jovens da formação secundária.