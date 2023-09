Isqueiro e batom lançados na direção de Arruabarrena vale multa de 11.220 euros ao FC Porto

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 11.220 euros por os adeptos portistas terem "arremessados da bancada Sul um isqueiro e um batom aos minutos 90+14 e 90+19 respetivamente, na direção de Arruabarrena, guarda-redes do Arouca.De acordo com o mapa de castigos divulgado esta quinta-feira e referentes ao jogo da 4.ª jornada da Liga Bwin, o arremesso dos referidos objetos foi feito por "infratores não identificados, para o recinto de jogo, a partir da ZCEAP na bancada sul" e, "não tendo atingido qualquer elemento nem interferido com o normal decorrer do jogo", os mesmos foram "entregues pelo árbitro ao delegado da Liga que, por sua vez, os entregou à PSP".Ainda no que toca ao comportamento incorreto do público afeto ao FC Porto, os dragões foram também multados em 816 euros por insultos a Arruabarrena e pelo cântico "SLB, SLB, filhos da p*** SLB".Por fim, os azuis e brancos vão ainda ter de pagar 1.428 euros pelo atraso de três minutos no regresso dos balneários após o intervalo. Pelo mesmo motivo, o Arouca foi punido com 674 euros de multa.