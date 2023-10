Italianos garantem que o Inter está a acelerar por Taremi

O mercado está fechado, mas os rumores de transferências continuma e, pela segunda semana seguida, o nome de Taremi é associado ao Inter Milão. De acordo com a 'Gazzeta dello Sport', os nerazzurri estão a ponderar avançar para a contratação do iraniano do FC Porto já em janeiro, isto apesar de ser um jogador livre no verão."O objetivo principal é tê-lo [Taremi] imediatamente disponível para janeiro, mas não subestimando a opção secundária, a do mercado de verão", escreve o jornal italiano, levantando depois a dúvida sobre os valores que o FC Porto poderá pedir no mercado de inverno por um jogador que poderá perder sem qualquer retorno no verão seguinte.De recordar que Taremi esteve perto de rumar ao Milan nos últimos dias do mercado de verão, com o FC Porto a aceitar a propostas dos rossoneri, que, posteriormente, não conseguiram chegar a acordo com o jogador.