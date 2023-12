Iván Jaime saiu com queixas

Iván Jaime voltou a ser titular pelo FC Porto, mas saiu lesionado do relvado do Dragão, alegando uma contrariedade - aparentemente na perna direita - e sendo rapidamente assistido pela equipa médica portista. Alan Varela também apresentou algumas queixas no lance do primeiro golo, este de forma clara na coxa esquerda, mas continuou em campo e saiu, tal como o espanhol, aos 57'.





Ausentes da convocatória de Sérgio Conceição por motivos diferentes, João Mário (lesionado) e Francisco Conceição (castigado) acompanharam a partida a partir dos camarotes do Estádio do Dragão.Já na tribuna presidencial, Pinto da Costa esteve acompanhado por José Neves, líder da AF Porto, e ainda por outros dirigentes do clube, como Lourenço Pinto, Adelino Caldeira e Fernando Gomes.