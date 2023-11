Iván Jaime vê Taça mais perto

Iván Jaime está a evoluir bem da tendinite no adutor direito, contraída há quase um mês e meio, e deverá recuperar para o jogo diante do Montalegre, para a Taça de Portugal. Para além do espanhol, de 23 anos, há mais seis lesionados que vão ser reavaliados no regresso aos trabalhos. São eles Samuel Portugal, Pepe, Iván Marcano, Wendell, Zaidu e Gabriel Veron.