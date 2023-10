Já é conhecido o árbitro para o FC Porto-Barcelona da Liga dos Campeões

O Comité de Arbitragem da UEFA designou, esta segunda-feira, o inglês Anthony Taylor, de 44 anos, para dirigir o FC Porto-Barcelona de quarta-feira (20 horas), referente à 2.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.O experiente juiz inglês, natural de Manchester, apitará um jogo dos dragões pela terceira vez na carreira. Nas duas partidas anteriores, ambas no Estádio do Dragão, o FC Porto venceram contra o Bayer Leverkusen (2-0) e perderam diante do Besiktas (1-3). Anthony Taylor, recorde-se, dirigiu, entre outros grandes jogos, a Supertaça Europeia de 2020 e a finais da Liga das Nações de 2021 e da última Liga Europa.Os também ingleses Gary Beswick e Adam Nunn serão os assistentes, enquanto Robert Jones foi designado para as funções de quarto árbitro. Natural do Reino Unido é também o VAR Stuart Attwell, que estará auxiliado pelo alemão Bastian Dankert no AVAR.