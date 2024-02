João Mário e a receita contra o Arsenal: «Funcionou muito bem»

A forma como João Mário controlou os movimentos de Martinelli foi uma das razões para o sucesso da estratégia montada por Sérgio Conceição para o FC Porto vencer este jogo. Nesse sentido, o lateral, de 24 anos, destacou a mensagem do técnico."O Arsenal é uma equipa com grandes dinâmicas ofensivas e tínhamos de estar preparados para isso. O míster durante a semana também nos passou o que queria para este jogo e como se viu funcionou muito bem, eles não conseguiram criar grandes oportunidades de golo, conseguimos a vitória e estamos muito contentes", revelou o defesa, em declarações ao Porto Canal, destacando a qualidade dos gunners e a importância desta vantagem."O adversário é uma equipa com grandes dinâmicas, tanto ofensivas como defensivas, é um colosso europeu, uma equipa com muita história. Sabíamos que teríamos um grande desafio pela frente, mas conseguimos uma grande vitória, não apenas pela entrega de todos, pela raça, mas também por todos os adeptos, que foram fantásticos ao longo dos 90 minutos. Estamos a meio e queremos continuar na segunda mão, fazendo também um bom jogo para conseguirmos passar aos quartos-de-final", apontou João Mário.De resto, o lateral vincou a importância dos adeptos: "Sem eles o futebol não é nada e claro que sentir o apoio durante todo o jogo dá-nos sempre uma motivação extra."