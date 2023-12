João Mário e as derrotas recentes: «Num clube que está sempre habituado a ganhar, é motivo de ânsia»

O FC Porto está em 3.º lugar na Liga Betclic, a três pontos do líder Sporting, mas no balneário dos dragões a confiança na conquista do título mantém-se intocável. A garantia foi dada por João Mário, em entrevista à revista 'Dragões'."Temos de pensar jogo a jogo. Ainda estamos na primeira volta. O campeonato é muito longo. As contas estão muito equilibradas neste momento. Resta pensarmos em nós próprios e fazermos o nosso caminho", analisou o lateral, abordando depois as recentes derrotas sofridas pelos dragões: "Ninguém gosta de perder, aqui muito menos. Num clube que está sempre habituado a ganhar, é motivo de ânsia por momentos, mas depois é focar o trabalho, no que poderemos melhorar para no jogo seguinte conseguirmos dar a volta por cima."João Mário admitiu ainda que o facto de haver só uma vaga direta para a Liga dos Campeões esta época torna a luta ainda mais acesa. "A passagem direta à Liga dos Campeões da próxima época é um objetivo deste clube. O principal é sempre ser campeão, mas esse facto de só haver um lugar é mais um motivo que puxa por nós", vincou, considerando que o campeonato português está cada vez mais competitivo: "O campeonato está cada vez mais difícil. As equipas que anteriormente não nos criavam tantas dificuldades estão mais competitivas. São jogos em que não queremos perder pontos, tentamos sempre de tudo para conseguir os três pontos em todos os duelos, mas sabemos que por vezes as coisas não correm como queremos. Resta-nos dar sempre a volta por cima e dar a resposta no jogo seguinte."