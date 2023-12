João Mário sem medo do Arsenal: «Também somos um grande europeu»

João Mário está em destaque na mais recente edição da revista 'Dragões' e aproveitou para fazer já uma espécie de antevisão do duelo com o Arsenal, a contar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões."Todos os adversários nesta prova são de grande nível, mas nós também temos uma equipa muito forte. Também somos um grande europeu. Portanto, agora vamos olhar para o Arsenal e dar o nosso máximo para passar à próxima fase, que é isso que nós tentamos sempre fazer", analisou o lateral-direito, que não se quer ficar por esta fase da prova: "Sabemos que o Arsenal é uma equipa muito boa ofensivamente, tem jogadores de topo mundial e esperamos muitas dificuldades, mas é um jogo de Champions e já tínhamos isso em mente. Cabe-nos contrariar os pontos fortes deles e potenciar os nossos para discutirmos o jogo e passarmos a eliminatória, que é o que queremos."O encontro com o Arsenal vai marcar o reencontro de João Mário com Fábio Vieira, ex-colega de muitos anos no FC Porto. "Partilhei o balneário com ele desde muito novo, é alguém com quem tenho uma amizade muito especial, é um grande amigo meu, por isso o reencontro vai ser um momento especial para os dois", referiu o internacional português, aproveitando ainda para elogiar o percurso dos dragões na fase de grupos da Liga dos Campeões: "Foi uma fase de grupos muito competente da nossa parte. Fora os jogos com o Barcelona, em que não os conseguimos levar de vencida, conquistámos só vitórias. Mesmo nesses jogos em que não ganhámos, estivemos em muitos momentos por cima do Barcelona. Lá, faltou um bocado de eficácia por vezes, mas sem dúvida que sentiram que somos uma equipa a temer caso daqui para a frente os encontremos. Acho que já estão de sobreaviso, porque mostrámos toda a nossa qualidade nesta fase de grupos."