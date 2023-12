João Mário: «Tivemos muitas oportunidades para levar daqui um resultado muito mais expressivo»

Autor do golo da vitória do FC Porto diante do Chaves , João Mário assumiu a dificuldade que os dragões sentiram para superar uma equipa flaviense que atuou com um bloco baixo."A jogar contra blocos baixos, nunca é fácil encontrar espaços para fazer o golo. Tivemos muitas oportunidades para levar daqui um resultado muito mais expressivo, mas conseguimos a vitória que era o mais importante", disse, à SportTV.Trabalhamos sempre para ganhar. Estando a ganhar por 1-0, queremos sempre fazer o segundo ou terceiro, e ao atacar acabamos por nos expor um pouco. Temos muito a melhorar e vamos continuar a fazê-lo dia após dia.Fico feliz pelo primeiro golo, mas o mais importante é conseguir os três pontos.Continuar a dar o meu máximo, contribuir para ajudar a equipa com golos e assistências, se possível, mas com a equipa sempre em primeiro lugar. Vou continuar a trabalhar para ser mais um a ajudar.