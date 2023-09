João Pinto e as ambições do FC Porto na Allianz Cup: «Pensamento é conquistar todas as provas»

João Pinto, representante do FC Porto no sorteio da fase de grupos da Allianz Cup, considera que Leixões e Estoril merecem respeito e que os dragões vão tentar chegar o mais longe possível na prova, sendo os favoritos para o apuramento."Um sorteio que merece todo o respeito. Se as equipas estão nesta altura presentes é porque tiveram valor para cá estar. Acho que não há muito a dizer sobre as equipas adversárias porque o campeonato começou praticamente há um mês e se calhar metade das equipas vão apresentar outros jogadores devido ao facto de as inscrições terem acabado no final do mês de agosto", começou por referir: "Acho que é um apuramento difícil, naturalmente um apuramento em que o FC Porto é favorito. O FC Porto em todas as provas que entra é com o pensamento de chegar o mais longe possível e, se possível, ganhá-las, respeitando todos os adversários da mesma forma. Penso que é isso que o FC Porto irá fazer".Questionado sobre a conquista do ano passado, João Pinto reiterou: "Como eu disse, em todas as provas em que o FC Porto entra é com pensamento de as conquistar. Esta taça da liga não foge à regra".