João Rafael Koehler: «Como podemos levar a sério os 4 campeonatos que o Benfica ganhou?»

João Rafael Koehler, empresário que, comoadiantou, está na calha para ser o nome apontado por Pinto da Costa para tomar conta da pasta das finanças da SAD do FC Porto, assim o atual líder seja reeleito, pronunciou-se esta quinta-feira, na rede social X, sobre a condenação de César Boaventura no processo de aliciamento a jogadores em favor do Benfica "Como podemos levar a sério os 4 campeonatos que o Benfica ganhou se já sabemos que os jogadores adversários foram aliciados para facilitar a vida ao Benfica?", questiona, no final do seu texto, o empresário, que critica de uma forma global o tratamento jornalístico do caso: "Será porque foi um agente intimamente ligado ao Benfica e a Luís Filipe Vieira, que viciou os resultados e os campeonatos ganhos pelo Benfica? Esta dualidade de critérios jornalísticos relativa a FC Porto, Benfica e Sporting é histórica, é grave e prejudica a integridade dos campeonatos desportivos."O investidor portuense traçou igualmente uma comparação, nomeadamente com a Operação Pretoriano. "Qualquer observador atento facilmente percebe que o FC Porto é tratado de forma desigual pela comunicação social. Enquanto se dedicaram horas de diretos e programas de comentário relativos à operação "Pretoriano", um caso muito mais grave de corrupção desportiva passou completamente ao lado da agenda mediática. O julgamento e a condenação por corrupção de César Boaventura, por corrupção, foi olimpicamente ignorado por grande parte dos jornalistas, que lhe dedicaram apenas notas de rodapé ou notícias envergonhadas", publicou.