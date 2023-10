Jogador do FC Porto B troca de camisolas com... Vinícius Júnior

Wendel Silva, avançado do FC Porto B que contabiliza quatro golos em cinco jogos na presente temporada, encontrou-se com Vinícius Júnior e aproveitou para trocar de camisolas com o craque do Real Madrid, tendo partilhado o momento nas redes sociais. Os dois jogadores cruzaram-se na formação do Flamengo e aproveitaram para matar saudades em Braga, onde os merengues estão a estagiar tendo em vista o duelo desta terça-feira na Pedreira, a contar para a 3.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.