Jogo de Moreira de Cónegos vale 12.750 euros em multas e um processo disciplinar ao FC Porto

O FC Porto foi duramente penalizado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a infrações cometidas no jogo frente ao Moreirense, na jornada inaugural do campeonato. Ao todo, foram 12.750 euros em multas e a instauração de um processo disciplinar cujo motivo não foi revelado.A maior sanção teve a ver com a ausência de um elemento da equipa técnica dos dragões na 'flash interview' televisiva após o jogo. Por esse motivo, a SAD portista foi punida com uma multa de 10.200 euros, acumulando mais 2.040 euros pelo atraso da equipa na entrada para a primeira e, depois, para a segunda parte do encontro, sem que tivesse apresentado quaisquer justificações para tal.A esses valores juntaram-se mais 510 euros resultantes de comportamento incorreto do público, perfazendo o total de 12.750 euros.Ainda pela ausência na 'flash interview' televisiva após o jogo, o técnico-adjunto do FC Porto, Vítor Bruno, que comandou a equipa na ausência de Sérgio Conceição, que estava a cumprir castigo na bancada, foi punido com 306 euros de multa.