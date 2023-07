Jorge Andrade: «O projeto do FC Porto passa sempre por Sérgio Conceição»

O ex-futebolista Jorge Andrade afirmou que Sérgio Conceição é um treinador indicado para "o projeto do FC Porto", mesmo entendendo que, enquanto "um dos melhores treinadores" da Liga Bwin, seja "cobiçado" por outros clubes.

À margem de um jogo solidário de homenagem a Neno, realizado no sábado, data em que se assinalaram dois anos da morte do antigo guarda-redes internacional português, Jorge Andrade frisou que o clube azul e branco é um "sítio certo" para o técnico de 48 anos prosseguir a carreira, num momento em que paira alguma incerteza quanto ao seu futuro.

"O projeto do FC Porto passa sempre pelo Sérgio. Os jogadores estão muito identificados com a forma dele trabalhar. Não faz sentido estar a mudar. Tem mais um ano de contrato e está no sítio certo", disse o antigo defesa, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Internacional português em 51 ocasiões, o ex-jogador do FC Porto, nas temporadas 2000/01 e 2001/02, considerou ainda Sérgio Conceição "um dos melhores treinadores do campeonato", senão "o melhor", após conquistar três campeonatos, três edições da Taça de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga em seis épocas nos 'dragões'.

"O Sérgio é um dos melhores treinadores do nosso campeonato, senão o melhor. Os treinadores portugueses fazem bons trabalhos e são sempre cobiçados por isso", vincou o antigo futebolista.

Jorge Andrade disse ainda que a edição 2022/23 da I Liga foi "extremamente interessante", com a vitória do FC Porto sobre o Benfica, na Luz (2-1), a abrir "uma luta até ao fim", num campeonato em que as 'águias' chegaram a ter 10 pontos de vantagem para o segundo classificado.

Outro dos participantes no jogo solidário de homenagem a Neno, Dimas, realçou que o Benfica foi "a equipa com mais equilíbrio" e, por isso, "um justo vencedor", num "campeonato bem disputado", em que o que o FC Porto fez também foi "magnífico", ficando a dois pontos das 'águias'.

Lateral esquerdo do Benfica entre as temporadas 1994/95 e 1996/97, o antigo internacional luso em 44 jogos considerou também que a formação 'encarnada' está preparada para colmatar a saída de Grimaldo para o Bayer Leverkusen.

"É uma saída preparada há bastante tempo. Os jogadores estão referenciados e a escolha vai ser sempre a melhor, consoante o que o treinador achar e o Benfica também. A partir do momento em que o jogador chega, o que interessa é o rendimento que dá a partir desse dia", disse.

Companheiro de Neno na equipa de 1994/95 do Benfica, Dimas lembrou a "alegria" do então guarda-redes, que mudava "o estado de espírito" de um balneário mal lá entrava, assim como Jorge Andrade que, apesar de nunca ter jogado com o antigo internacional luso, lhe reconhecia a "amizade, simpatia e companheirismo".