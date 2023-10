Jorge Sánchez firme pelo México

Jorge Sánchez alinhou os 90 minutos no triunfo do México frente ao Gana, por 2-0. Num particular realizado em Charlotte, nos Estados Unidos, o lateral-direito do FC Porto viu um cartão amarelo, somou três desarmes e teve uma eficácia de passe de 79 por cento.

De resto, o grupo às ordens de Sérgio Conceição regressa hoje (10h30) ao Olival para preparar o Vilar de Perdizes.