Jorge Sánchez já trabalhou no Olival e houve mais uma novidade...

O plantel do FC Porto regressou aos treinos na manhã desta quarta-feira, após um dia de folga que se seguiu à vitória frente ao Rio Ave.A principal novidade foi a presença de Jorge Sánchez, que já trabalhou com os seus companheiros, no Olival. O lateral-direito mexicano, cedido pelo Ajax até ao final da época, está à disposição de Sérgio Conceição e até poderá entrar nas contas para a receção ao Arouca, no próximo domingo.Relevante foi também a evolução registada por Evanilson. O brasileiro já fez treino integrado condicionado e caminha assim para o regresso à competição, ao contrário de Veron e Romário Baró, que continuam em tratamento.O grupo reúne-se novamente amanhã, às 10h30, para mais um treino no Olival.