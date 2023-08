Jorge Sánchez revela 'dicas' de mexicanos e conversa com Francisco Conceição antes de reforçar FC Porto

Apresentado esta tarde como reforço do FC Porto até final da temporada , o mexicano Jorge Sánchez mostrou-se feliz pelo passo dado na carreira e assumiu vontade de continuar o bom legado que outros mexicanos deixaram no clube. O lateral direito diz mesmo ter falado com alguns compatriotas sobre os dragões e revela ainda uma conversa que teve com Francisco Conceição, seu colega no Ajax, assim que se soube do interesse portista."Estou muito agradecido pela oportunidade, sinto-me muito feliz por chegar ao maior clube de Portugal e agora quero começar a trabalhar para ganhar títulos e demonstrar a minha melhor versão com esta camisola que vestirei com muito agrado. O FC Porto é o maior clube português, sei bem o que representa porque tenho muitos amigos mexicanos que passaram por cá e me falaram muito bem do clube. Aqui fazem-nos crescer como pessoas, como jogadores, sentimo-nos parte de uma família e isso é o mais bonito do futebol. Falei com o Marche, com o Tecatito, com o Héctor e quando souberam que do interesse do FC Porto disseram-me para vir logo porque ia encontrar um grupo fantástico e uma cidade linda onde foram felizes", revelou."O Francisco (Conceição), quando soube da notícia, veio ter comigo e falou-me sobre o pai dele. Disse que era um treinador muito competitivo que me iria fazer sentir como em casa. Gosto de ser treinado por pessoas com garra e vontade de ganhar, porque isso é o mais importante no desporto. Estou ansioso por vestir as cores pelas quais darei a vida, sou um jogador que dá a alma por cada bola e é isso que farei dentro de campo. Quero que os adeptos se identifiquem comigo, porque eles são muito importantes, e festejar títulos com eles", acrescentou.