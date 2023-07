Jovem promessa belga apontada ao FC Porto

Norman Bassette foi apontado, esta terça-feira, como possível reforço do FC Porto. De acordo com o jornalista belga Sacha Tavolieri, os dragões terão oferecido 2 M€ ao Caen, clube do detentor do passe do avançado internacional sub-19 pela Bélgica, valores que estarão ainda longe dos 5 M€ pedidos.No entanto, haverá outros emblemas atentos ao dianteiro, de 18 anos, de entre os quais se destacam o Bolonha e o Benfica.