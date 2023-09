Jovem ucraniano refugiado da guerra assina contrato de formação com FC Porto

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a assinatura de um contrato de formação de Artem Haponenko, avançado de 14 anos que chegou a Portugal no ano passado como refugiado da guerra que ainda acontece na Ucrânia.Haponenko veio para Portugal com a mãe e a irmã e, com a ajuda da família que os acolheu em Ançã, Cantanhede, pôde praticar o futebol de que tanto gostava. Não era a primeira vez que Haponenko calçava as chuteiras, tendo sido referenciado pelo Dínamo Kiev e pelo Shakhtar Donetsk. Este último ia, inclusivamente, integrar o avançado no seu plantel de formação na época seguinte.Sempre ajudado pela população de Ançã, Haponenko foi dando nas vistas na Série C do Campeonato Distrital de Juniores C da AF Coimbra, ele que marcou 5 golos na última partida da fase regular. Foi durante a Copa do Guadiana de 2022 que Haponenko se mostrou para FC Porto, Sp. Braga e Sporting, acabando por passar a jogar pelos dragões oito meses depois.Agora, depois de seis meses com o emblema azul e branco e aos 14 anos, o avançado rubrica contrato de formação. "É um orgulho assinar este contrato com este grande clube. Era um sonho que tinha e trabalhei muito para isto", disse o jovem avançado, apostado em "ganhar todos os troféus que disputar" com a camisola do FC Porto.