Lesionados estiveram no Olival

Sérgio Conceição concedeu o fim-de-semana de folga ao plantel, mas os quatro lesionados do grupo apresentaram-se no Olival. Pepe, Baró, Grujic e Veron foram ao centro de treino fazer tratamento às respetivas lesões, procurando acelerar os processos de recuperação.Os dragões retomam amanhã os trabalhos, com uma sessão agendada para as 10h30.