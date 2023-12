Loja do FC Porto abriu portas... perto do Estádio da Luz: «Agora aguardo por uma no aeroporto»

O FC Porto inaugurou, esta sexta-feira, a sua loja no Centro Comercial Colombo, em Lisboa. E logo no dia 1 da sua existência as instalações foram visitadas por vários adeptos portistas da capital. Ricardo Quaresma, um conhecido dragão, estava no shopping com a sua mulher por altura da abertura de portas e, conforme Record testemunhou, o novo espaço azul e branco roubou-lhe momentaneamente a atenção, mas o ex-jogador do FC Porto acabou por adiar a entrada na loja.



"Fico muito feliz, há muito tempo que já deviam ter aberto. Existem muitos portistas fora do Porto, nomeadamente em Lisboa. Fico muito feliz e, agora, aguardo por uma loja no aeroporto [Humberto Delgado, também em Lisboa], que é o que está a faltar para quando apanharmos um avião, especialmente a nível turístico, podermos ter a nossa marca por lá. O FC Porto é um clube universal e há muito que precisamos de uma loja destas na capital", afirmou ao nosso jornal David Martins, um dos adeptos que visitou a FC Porto Store do Colombo.



"Não tinha reparado, mas o Sporting também abriu uma loja aqui em frente… Eventualmente, agora no início, causará algum incómodo [nos rivais de Lisboa], mas para todas as pessoas com educação, seja aqui ou em qualquer lado, não haverá qualquer tipo de problema", afirmou ainda o dito adepto a propósito de a loja portista estar bem perto do Estádio da Luz.



Esta nova FC Porto Store situa-se no piso 2 do Colombo, mesmo em frente à loja do Sporting. Tem traços modernos, a fazer lembrar um balneário e, nestas primeiras horas de existência, já abriu o livro de faturação.