Luis Díaz não esquece o FC Porto: «Ainda ontem estive a vê-los no hotel...»

O coração de Luis Díaz ainda bate pelo FC Porto. No final da vitória do Liverpool sobre o Wolverhampton, por 3-1, deste sábado, o colombiano foi convidado, durante a flash interview da Eleven Sports, a deixar algumas palavras a Portugal e ao FC Porto, fazendo questão de vincar o carinho que mantém pelos azuis e brancos."Agradeço-lhes sempre. Deram-me a oportunidade de dar o salto da Colômbia para a Europa. É uma equipa muito grande também, fui muito feliz lá, foi como sonhava... Desejos-lhe sempre o melhor, que tudo lhes saia bem, que cheguem aos seus objetivos. Ontem vi o jogo deles no hotel [n.d.r.: o jogo E. Amadora-FC Porto], sigo-os sempre. As equipas onde jogo continuo a vê-los. É um orgulho", disse, concluindo a sua intervenção com votos de felicidades: "Dou-lhes os parabéns, e à equipa técnica, pois estão a ter um bom arranque."