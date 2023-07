Madjer no documentário de Pinto da Costa

Rabah Madjer, histórico jogador do FC Porto, está no Porto, onde se deslocou com o propósito de ser entrevistado pelo diretor de imprensa dos dragões, Rui Cerqueira, a propósito da série documental que a Netflix está a preparar sobre a liderança de Pinto da Costa. O autor do mítico calcanhar de Viena é mais uma de diversas personalidades que já deixaram o seu testemunho sobre o líder dos dragões, tal como José Mourinho, António Oliveira ou até Herman José e o cardeal D. Américo Aguiar.