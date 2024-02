Mais um jogador lesionado no rescaldo da vitória frente ao Arsenal

O plantel do FC Porto voltou ao trabalho na manhã desta quinta-feira, poucas horas após a vitória frente ao Arsenal, para a Champions, com o foco já na deslocação ao terreno do Gil Vicente, agendado para o próximo domingo, a contar para a 23.ª jornada do campeonato.Wendell, que saiu com queixas na perna direita, debate-se com fadiga muscular nos gémeos, tendo realizado tratamento e trabalho de ginásio. Gonçalo Ribeiro, Marcano, Zaidu e Taremi continuam em tratamento.Os portistas cumprem amanhã mais uma sessão de treino, às 10h30, novamente no Olival.