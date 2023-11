Mais uma baixa no FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já falhou o aquecimento dos guarda-redes do FC Porto nos jogos frente a Vizela e Estoril e, este domingo, viu o seu nome incluído no boletim clínico dos dragões. Samuel Portugal fez tratamento a uma pubalgia e engrossou a lista de lesionados do FC Porto.Wendell, Zaidu, Marcano, Iván Jaime, Galeno e Veron também estiveram, na manhã deste domingo, em tratamento às respetivas lesões e, segundo o treinador, apenas o lateral-esquerdo poderá recuperar para o jogo de terça-feira, frente ao Antuérpia, da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.A pensar nesse jogo, o FC Porto volta amanhã ao Olival para o derradeiro ensaio, cujos primeiros minutos terão portas abertas aos jornalistas. A partir das 13 horas, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição e um jogador fazem a antevisão à referida partida.