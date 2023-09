Mais uma lesão na equipa do FC Porto no rescaldo da Champions

Zaidu é mais um jogador da equipa do FC Porto a debater-se com problemas físicos. O lateral-esquerdo nigeriano viu confirmada uma lesão muscular na coxa esquerda, contraída no jogo frente ao Shakhtar Donetsk, em Hamburgo, para a Champions, tendo por esse motivo falhado o treino desta quarta-feira, realizado no Estádio do Dragão. Dessa forma, está em dúvida para a receção ao Gil Vicente, no próximo sábado, para o campeonato.Em tratamento continuaram Marcano, Veron, Danny Namaso e Evanilson.O plantel prosseguirá a preparação amanhã, às 10h30, no Olival.